Un anno da incorniciare, il 2025 per la promessa italiana del judo Caterina Mazzotti. L’atleta riccionese ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati italiani assoluti di judo, andati in scena il 13 dicembre al Palafijlkam di Ostia. Per celebrare lo straordinario percorso sportivo di Caterina, l’assessore allo Sport Simone Imola le ha conferito il riconoscimento di Ambasciatrice di Riccione nel mondo. All’incontro Mazzotti era accompagnata da tutta la famiglia che da sempre la segue nelle sue imprese. Caterina, 24 anni, ha iniziato a praticare judo all’età di cinque anni, seguendo le orme del fratello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anno d’oro di Caterina. E’ lei la campionessa italiana

