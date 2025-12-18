Preparati a vivere un Capodanno indimenticabile al Mad' di Verona con

© Veronasera.it - "Back to the Dance 80/90/00", la festa di Capodanno al Mad' in Italy

Il Capodanno 2026 a Verona si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dance e delle grandi feste. La notte tra il 31 dicembre 2025 e l'1 gennaio 2026 il Mad’ in Italy ospiterà “Back to the Dance 809000”, una serata pensata per far rivivere l’epoca d’oro della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Capodanno 2026 in piazza a Vasto con gli Lpdm e la dance anni ’90 e 2000

Leggi anche: Aggiornamento sulla sceneggiatura del remake di eddie murray di it’s a mad mad mad mad world

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Loano saluta il 2025 con un veglione in piazza in compagnia di Shorty e la “Back to Pick Up Crew”; WSOP Paradise 2025: i risultati e il ‘Let’s dance!’ tra Kanit e Kabrhel; Pedrocchi di Paese, la riapertura con i dj che hanno animato le nottate delle migliori discoteche di Jesolo negli anni Novanta.

"Back to the Dance 80/90/00", la festa di Capodanno al Mad' in Italy - Il Capodanno 2026 a Verona si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dance e delle grandi feste. veronasera.it