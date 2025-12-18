Back to the Dance 80 90 00 la festa di Capodanno al Mad' in Italy
Preparati a vivere un Capodanno indimenticabile al Mad' di Verona con
Il Capodanno 2026 a Verona si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dance e delle grandi feste. La notte tra il 31 dicembre 2025 e l'1 gennaio 2026 il Mad’ in Italy ospiterà “Back to the Dance 809000”, una serata pensata per far rivivere l’epoca d’oro della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
