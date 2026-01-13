Levati dal c Fuori La piazza Pro Mad insulta e caccia due venezuelani
Recentemente, nella piazza Pro Mad, sono stati espulsi due cittadini venezuelani, un episodio che riflette le tensioni e le tensioni sociali legate a questioni politiche e identitarie. Questo episodio si inserisce in un contesto di manifestazioni spesso caratterizzate da discorsi polarizzanti, alimentando il dibattito sulla convivenza e il rispetto delle diversità in Italia.
Avete presente le manifestazioni pro Maduro, nascoste dietro il sostegno al Venezuela “aggredito dall’imperialismo Usa”? Ecco. Ieri Quarta Repubblica ha mandato in onda il tentativo di un venezuelano vero, oppositore dell’ex dittatore, esule dal suo Paese, che ha cercato di incontrare i manifestanti per discutere con loro. Il risultato? È stato preso a male parole, cacciato, tacciato di essere “fascista” e quasi aggredito fisicamente. “Io vengo dalla regione che si oppone di più a Maduro e sono qui da otto anni”, racconta Andres. “Vivere lì era una paura costante. Un giorno puoi stare tranquillo, ma il giorno dopo le milizie sono alla caccia: fanno liste con nomi e cognomi di persone che poi vengono fatte sparire”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
