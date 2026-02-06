Indosso l’orecchino di Marco alle Olimpiadi È il coraggio di attaccare quando nessuno osa | il tributo di Jacquelin per Pantani

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si è visto un tributo speciale a Marco Pantani. Una donna ha indossato l’orecchino con il volto del Pirata, ricordando il suo coraggio e la sua determinazione. Il gesto ha colpito molti, sottolineando come Pantani non sia solo un campione di ciclismo, ma un simbolo di passione e di vita per tanti italiani.

Il Pirata non viene mai dimenticato, nemmeno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Perché Marco Pantani non rappresenta solo un campione del ciclismo, ma un modo di vivere lo sport. “Volevo essere come lui. Non solo vincere gare, ma provare emozione e farla provare agli altri. Fare rimonte spettacolari. Essere audace “, ha scritto in un lungo post su Instagram Emilien Jacquelin. Francese, 30 anni, campione del biathlon, durante le gare di Milano-Cortina porterà l’orecchino originale che fu di Pantani, che ha ricevuto in prestito direttamente dalla famiglia del campione di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Indosso l’orecchino di Marco alle Olimpiadi. È il coraggio di attaccare quando nessuno osa”: il tributo di Jacquelin per Pantani Approfondimenti su Pantani Olimpiadi Chi è Emilien Jacquelin, alle Olimpiadi con l’orecchino di Marco Pantani “grazie alla sua famiglia” Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani. Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle Olimpiadi Emilien Jacquelin, il biathleta francese, si ferma a riflettere sul ricordo di Marco Pantani. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pantani Olimpiadi Argomenti discussi: JACQUELIN, BIATHLETA TRANSALPINO, CORRERA' CON L'ORECCHINO DI PANTANI: È LA MIA ISPIRAZIONE.; Chi è Emilien Jacquelin, alle Olimpiadi con l'orecchino di Marco Pantani grazie alla sua famiglia; Un biathleta francese onorerà Marco Pantani: in gara con un orecchino del Pirata; Biathlon - L'omaggio di Jacquelin allo sport italiano durante i Giochi: indosserà un orecchino appartenuto a Marco Pantani. Indosso l’orecchino di Marco alle Olimpiadi. È il coraggio di attaccare quando nessuno osa: il tributo di Jacquelin per PantaniIl campione di biathlon riceve in prestito il gioiello dalla famiglia: Rappresenta il coraggio di attaccare quando nessun altro osa ... ilfattoquotidiano.it Il caschetto di Mateta: perché lo indossa e come protegge l’orecchioL'attaccante ne usava uno molto diverso dalle altre protezioni viste sulle teste dei calciatori, come spiegano il dottor Zenga e il professor Garbossa ... msn.com San Valentino si indossa. Un orecchino che illumina lo sguardo, una collana che racconta emozioni, un anello che promette per sempre. Sorprendi chi ami (o te stessa ) con un gioiello che parla al cuore. Disponibili online e in negozio. Perché l’amore vero facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.