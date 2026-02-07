Lutto nel Milan è morto Pierangelo Belli | vinse tutto con Nereo Rocco

Il mondo del calcio piange Pierangelo Belli, morto a 81 anni. Il Milan si è unito al dolore, stringendosi attorno alla famiglia dell’ex calciatore. Belli, che ha vissuto momenti di gloria con l’allenatore Nereo Rocco, lascia un vuoto tra i tifosi e chi ha seguito la sua carriera.

Il club rossonero si stringe attorno alla famiglia di Pierangelo Belli, scomparso all’età di 81 anni. Storico estremo difensore del Milan tra il 1966 e il 1973, Belli è stato uno dei volti simbolo del ciclo vincente guidato da Nereo Rocco, un’epoca che ha proiettato il “Diavolo” ai vertici del calcio mondiale. Nato nel 1944, Belli ha saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale nonostante la concorrenza di giganti del calibro di Cudicini e Vecchi. In sette stagioni ha collezionato 68 presenze, diventando un elemento cardine per la conquista di una bacheca trofei senza precedenti: uno Scudetto, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, due Coppe delle Coppe e tre Coppe Italia.🔗 Leggi su Milanzone.it

