Lutto nel calcio | è morto Rocco Commisso presidente della Fiorentina

La Fiorentina ha annunciato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club, avvenuta all’età di 76 anni. La società ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale sul sito. Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio italiano, lascia un’importante eredità nel club e nel panorama sportivo. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità viola e i tifosi.

È morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Aveva 76 anni. Lo comunica la società viola in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Originario di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, si trasferisce a 12 anni negli Stati Uniti per raggiungere il padre. Sin da ragazzo appassionato di calcio, Commisso il 10 gennaio 2017 acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, club della seconda divisione nordamericana di calcio, e il 6 giugno 2019 diventa ufficiale l'acquisto della squadra di calcio della Fiorentina. "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

