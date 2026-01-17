Lutto nel calcio | è morto Rocco Commisso

È con grande dispiacere che si comunica la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e proprietà della Fiorentina. La notizia, giunta nella notte, ha colpito il mondo del calcio italiano, lasciando un vuoto tra tifosi, staff e collaboratori. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per la società e per gli appassionati della Fiorentina, che ora piangono la perdita di un protagonista importante del calcio italiano.

  Nella notte una notizia shock ha scosso il mondo del calcio: è morto il patron della Fiorentina Rocco Commisso.  A novembre aveva compiuto 76 anni. Di origini calabresi, da bambino si era trasferito con la famiglia negli Stati Uniti dove si è laureato per poi fondare Mediacom, un’azienda che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

