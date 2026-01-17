Lutto nel calcio | è morto Rocco Commisso
È con grande dispiacere che si comunica la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e proprietà della Fiorentina. La notizia, giunta nella notte, ha colpito il mondo del calcio italiano, lasciando un vuoto tra tifosi, staff e collaboratori. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per la società e per gli appassionati della Fiorentina, che ora piangono la perdita di un protagonista importante del calcio italiano.
Nella notte una notizia shock ha scosso il mondo del calcio: è morto il patron della Fiorentina Rocco Commisso. A novembre aveva compiuto 76 anni. Di origini calabresi, da bambino si era trasferito con la famiglia negli Stati Uniti dove si è laureato per poi fondare Mediacom, un’azienda che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Lutto nel calcio: è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina
Leggi anche: Calcio in lutto, è morto Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina aveva 76 anni
Lutto nel calcio | è morto Rocco Commisso presidente della Fiorentina; Calcio in lutto il campione è morto precipitando dalla finestra Tutti sotto shock; Lutto in casa Fiorentina è morto Rocco Commisso | il messaggio di cordoglio di De Laurentiis; Fiorentina | è morto Rocco Commisso L’annuncio della società nella notte La malattia e la passione viola Incognita sul futuro.
Lutto nel calcio: è morto Salvatore Garritano, attaccante dell’Atalanta alla fine degli anni ’70 - Nato a Cosenza il 23 dicembre 1955, Garritano muove i primi passi nel settore giovanile della Morrone. ecodibergamo.it
Lutto nel mondo del calcio: morto a Cosenza Salvatore Garritano - È morto a Cosenza, Salvatore Garritano, storico bomber e protagonista dello scudetto del Torino nel 1976. rainews.it
Lutto nel mondo del calcio, è morto Flaviano Croce: lo storico dirigente dell’Angizia Luco aveva 50 anni - Lutto nel mondo del calcio marsicano: è morto Flaviano Croce: storico dirigente dell'Angizia Luco, aveva 50 anni. marsicalive.it
La Fiorentina piange la morte del suo presidente Rocco Commisso
Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Rocco #Commisso: il presidente della #Fiorentina si è spento all'età di 76 anni Sotto la sua gestione, iniziata nel 2019, il club viola ha ritrovato stabilità e ambizione, raggiungendo finali europee e inaug - facebook.com facebook
Il Presidente Giulini e tutto il Cagliari Calcio si uniscono al lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, imprenditore di successo, uomo di valori, innovatore, ha contribuito alla crescita della Serie A. Il Club si stringe con affetto ai suoi familiari e a tutta l’ACF Fior x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.