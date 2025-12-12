Muore a 53 anni mentre è al lavoro | De Cecco in lutto per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Clemente

L'azienda De Cecco piange la perdita di Fabrizio Clemente, scomparso improvvisamente a soli 53 anni mentre era al lavoro presso la sede di Fara San Martino. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra colleghi e familiari, lasciando un vuoto profondo nella comunità aziendale.

L'azienda De Cecco è in lutto per la scomparsa improvvisa del dipendente Fabrizio Clemente, venuto a mancare a soli 53 anni, mentre era al lavoro nella sede di Fara San Martino. Entrato in azienda nel 2019, Clemente operava nella struttura che sovrintende la gestione dei silos del grano.

