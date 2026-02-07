Casina piange la morte di Martina Bianchi, una giovane donna di 31 anni scomparsa all’improvviso. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sconvolta da questa perdita improvvisa. La notizia ha lasciato tutti senza parole, e già si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

Casina (reggio Emilia), 7 febbraio 2026 – Grande dolore e sgomento a Casina ha suscitato la notizia della prematura scomparsa, a soli 31 anni, di Martina Bianchi. La giovane si è spenta a causa di una grave malattia. Il decesso è avvenuto ieri all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Martina, residente a Casina, viveva con il suo compagno Guido a Gatta. La sua famiglia a Casina è molto conosciuta e stimata: da tanti anni i suoi genitori gestiscono il bar La Palazzina in via Roma. Martina aveva collaborato con i genitori nella conduzione dello storico bar del paese. In passato anche Martina aveva collaborato con i genitori nella conduzione dello storico bar del paese montano, punto di riferimento per tante persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Martina Bianchi morta a soli 31 anni: Casina la piange

Approfondimenti su Martina Bianchi

Un dolore improvviso scuote Ravenna.

Una scoperta drammatica ha sconvolto un tranquillo paese italiano: una donna di 31 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Martina Bianchi

Argomenti discussi: Martina Bianchi morta a soli 31 anni: Casina la piange.

Martina Gnoli, morta a 18 anni: raccolta fondi in suo nome. Si indaga per omicidio stradaleVanno avanti gli accertamenti sull’incidente costato la vita a Martina Gnoli, la 18enne studentessa dell’istituto tecnico Belluzzi coinvolta nel terribile schianto sulla Marecchiese, avvenuto lunedì ... ilrestodelcarlino.it

Martina Gnoli, la liceale morta in scooter a 18 anni: Stava sbocciando, non è giusto. Dolore immensoRimini - 15 dicembre 2025 - Una tragedia che ci fa restare sconvolti e senza parole. Perdere la vita a 18 anni, mentre si va a scuola. Sono le prime parole pronunciate dalla consigliera regionale, ... ilrestodelcarlino.it

Martina Bianchi. . Il progetto con la mia associazione Amarti sta per iniziare E’ proprio in questo nuovo terreno dove vorremmo creare un luogo in cui fare delle giornate di divulgazione con voi, bambini, scuole ed ospedali..con tante belle attività In più ci te facebook