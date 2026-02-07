Luna piena sul Grignone lo scatto spettacolare dal Rifugio Brioschi incanta il web

La luna piena si mostra alta nel cielo sopra il Grignone. Dal Rifugio Brioschi, alcuni escursionisti hanno scattato una foto spettacolare: il disco lunare perfetto si staglia maestoso tra le cime innevate della Grigna settentrionale, colorato di rosa dal tramonto. La scena ha catturato l’attenzione di molti appassionati sui social.

Un disco lunare perfetto che emerge maestoso dalle cime innevate della Grigna settentrionale, tinte di rosa dal tramonto. È l'immagine straordinaria catturata da Onno, sul Lago di Lecco, che in poche ore ha conquistato migliaia di utenti sui social network. Lo scatto, condiviso mercoledì 4.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Luna Piena

Una valanga ha colpito il Grignone giovedì 29 gennaio.

A Cesenatico, Lia Briganti ha catturato la Luna piena della neve poco dopo il suo sorgere alle 18,05.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Luna Piena

Luna piena sul Grignone, lo scatto spettacolare dal Rifugio Brioschi incanta il webLa fotografia della superluna che emerge dalle vette innevate della Grigna settentrionale è stata realizzata da due fotografi naturalisti e sta facendo il giro dei social media ... leccotoday.it

NESSUN ALLARMISMO! Lo staff del rifugio Brioschi ha deciso per una strategia conservativa di non aprire il rifugio questo weekend 31-1/1-02/2026. Da un'osservazione più analitica, la valanga di grandi dimensioni caduta il 28/01 mattina ha interessato il ver facebook