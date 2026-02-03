Col naso all' insù per ammirare la Luna piena della neve | lo scatto a Cesenatico Perché si chiama così

A Cesenatico, Lia Briganti ha catturato la Luna piena della neve poco dopo il suo sorgere alle 18,05. La fotografa ha scattato le immagini vicino alla spiaggia di Levante, approfittando della sera per immortalare la luna che si stagliava nel cielo. La stessa Luna è stata fotografata anche più tardi, alle 23,09, offrendo uno spettacolo che ha attirato l’attenzione di molti passanti.

"Il nome Luna Piena della Neve, si deve ai nativi americani Sioux e Dakota come omaggio alle abbondanti nevicate invernali del Nord America" "Nella fotografia delle 18,05 - spiega - la luna appare in tutto il suo splendore dorato, in virtù del cielo terso, della sua luminosità ed è visibile la corona lunare rossa che la circonda, la sua superficie e si intravvedono anche le geodetiche, meglio visibili nelle fotografie delle 11,09 e delle 0,31 del 2 febbraio. La corona lunare rossa si presenta come un anello che circonda la luna, è data da un fenomeno ottico di diffrazione o rifrazione causato dalla luce lunare che attraversa cristalli di ghiaccio.

