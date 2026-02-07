Lucia camminava da sola la violenza di uno sguardo

Questa mattina a Milano si è svolta la prima dello spettacolo che vede Lucia sul palco. L’attrice ha interpretato un personaggio che porta il suo nome, ma che in realtà rappresenta una figura fittizia. La scena ha lasciato il pubblico senza parole, tra applausi e silenzi pesanti, mentre si affronta il tema della violenza e dello sguardo che può ferire.

C'è un'attrice che si presenta con il suo nome ma interpreta l'autrice dello spettacolo, o per meglio dire il fittizio personaggio così denominato. C'è una band composta da due soli strumenti, viola e sassofono, che aspira a farsi a sua volta personaggio. C'è una grande ciotola ricolma di frutti di diversa natura e dimensione, che sta appoggiata su una panca accanto a un drappo color porpora. C'è l'immagine proiettata di una pera capovolta tagliata per il lungo che approssima la forma di un utero, e accanto il muso di una tinca, con quei labbroni che simulano la cervice uterina. Ma viene in mente che nel gergo teatrale tinca sta per attore che ha scarso rilievo nello sviluppo dell'azione, chissà se c'è un nesso involontario.

