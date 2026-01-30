’Lucia camminava sola’ La pièce tra storia e ricerca

Lucia camminava sola. La storia di Lucia C. torna sotto i riflettori, più di tre secoli dopo. Aveva 25 anni nel 1709, quando venne arrestata a Bologna con l’accusa di aver ucciso il suo bambino appena nato. La vicenda emerge di nuovo, portando alla luce un caso che ancora oggi fa discutere.

di Stefano Marchetti Aveva 25 anni Lucia C. quando nel 1709 venne arrestata a Bologna con l’accusa di avere ucciso il suo bambino appena nato. Era orfana di padre, non aveva marito, viveva a pensione in una stanza insieme alla madre. Era incinta, eppure – a quanto risulta dalle testimonianze – tutti, perfino la madre, dicevano di non saperlo, di non essersene accorti. Il Tribunale del Torrione la giudicò colpevole senza alcuna incertezza: venne giustiziata e il suo corpo fu esposto in piazza Maggiore per uno spettacolo di pubblica anatomia. Prende spunto proprio da questo caso reale di tre secoli fa ’Lucia camminava sola - Materiali per un documentario’, il nuovo lavoro della regista e drammaturga Tolja Djokovic che verrà presentato (in prima assoluta) dal 5 all’8 febbraio alla sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

