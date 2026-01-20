Un incidente ferroviario ad Adamuz, in Spagna, ha coinvolto due treni, causando diverse vittime. Tra i sopravvissuti, Cristina, di soli sei anni, è stata trovata viva mentre camminava da sola sui binari. La sua storia ha attirato l'attenzione, rappresentando un esempio di resilienza in un evento tragico.

«Quello che le è successo è un miracolo in mezzo a tanta sventura», ha detto al quotidiano spagnolo El Mundo il sindaco di Aljaraque, Adrián Cano, ancora scosso, pochi minuti dopo aver appreso che quattro membri di una stessa famiglia del suo paese sono tra le vittime dell’incidente. Si tratta dei genitori di Cristina, José Zamorano e sua moglie Cristina Álvarez, il fratellino di 12 anni e un cugino di venticinque. La bambina, al momento, è la persona che ha avuto la peggiore delle perdite. Cristina è stata trovata durante le operazioni di soccorso da alcuni operai impegnati tra le lamiere. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l'incidente si sarebbe infilata dentro una fessura di un finestrino rotto nell'impatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Scontro tra treni in Spagna: il miracolo di Cristina, 6 anni, trovata viva mentre camminava sola sui binari

Disastro ferroviario in Spagna, bimba di 6 anni trovata a vagare sola sui binari: “La sua famiglia sterminata”Un disastro ferroviario in Spagna ha causato la morte di almeno 40 persone.

Leggi anche: Scontro tra treni, decine di feriti: la paura corre sui binari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Scontro tra treni in Spagna, 40 morti e oltre 150 feriti. Sui binari è stato trovato un giunto rotto; Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, 'un giunto rotto'; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto. LIVE; Scontro fra treni in Andalusia, i sindacati: problemi sulla linea segnalati da tempo.

Scontro tra treni in Spagna: il miracolo di Cristina, 6 anni, trovata viva mentre camminava sola sui binari - Cristina ha sei anni ed è l'unica sopravvissuta della sua famiglia nell'incidente ferroviario ad Adamuz. Nello scontro tra treni hanno perso la vita i suoi genitori, il fratello e un cugino ... vanityfair.it

Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, 'un giunto rotto' - Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che ieri alle 19:39 ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle ... ansa.it

Sono almeno 40 le vittime dello #scontro tra #treni in #Andalusia. Giallo sulle cause dell'incidente: sotto la lente degli inquirenti un giunto rotto tra i binari. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com facebook

Sono almeno 40 le vittime dello #scontro tra #treni in #Andalusia. Giallo sulle cause dell'incidente: sotto la lente degli inquirenti un giunto rotto tra i binari. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com