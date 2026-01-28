Omicidio Gloria De Lazzari il legale della mamma | Da chiarire le cause del decesso in corso l'autopsia

La polizia di Manchester ha arrestato un uomo di 33 anni, James Morton, sospettato di aver ucciso Gloria De Lazzari. La donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione il 19 gennaio. Le autorità stanno ancora cercando di capire le cause della morte, che sarà chiarita dall’autopsia in corso. Il legale della famiglia chiede di aspettare i risultati per avere un quadro più preciso.

