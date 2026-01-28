Omicidio Gloria De Lazzari il legale della mamma | Da chiarire le cause del decesso in corso l'autopsia
La polizia di Manchester ha arrestato un uomo di 33 anni, James Morton, sospettato di aver ucciso Gloria De Lazzari. La donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione il 19 gennaio. Le autorità stanno ancora cercando di capire le cause della morte, che sarà chiarita dall’autopsia in corso. Il legale della famiglia chiede di aspettare i risultati per avere un quadro più preciso.
Gloria De Lazzari è stata trovata morta nella sua casa di Manchester il 19 gennaio. Un vicino, James Morton, 33 anni, è accusato dell'omicidio della 45enne. Il legale della mamma: "Autopsia in corso, la prossima udienza sarà il 13 aprile. Se l'imputato si dichiarerà colpevole, si aprirà il processo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi era Gloria De Lazzari, la 45enne uccisa a Manchester: “Umile e altruista, aveva un’anima pura”
Gloria De Lazzari, 45 anni, italiana, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester.
Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester, il 33enne accusato dell'omicidio aveva già ucciso. La mamma: «L'avevo sentita poche ore prima»
Gloria De Lazzari, 45 anni di Roncade, è stata trovata morta nel suo appartamento a Manchester.
