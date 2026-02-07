Questa sera a Lucca, poco dopo le sette, due donne sono state investite da un’auto sulla via Romana. Una di loro è morta sul colpo, l’altra è in gravi condizioni. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare molto per la donna deceduta. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre la polizia raccoglieva le testimonianze e cercava di capire cosa sia successo.

LUCCA – Incidente mortale a Lucca questa sera, 7 febbraio 2026. Due donne sono state investite da un’auto sulla via Romana intorno alle 19.30. Una è deceduta, l’altra è rimasta ferita in modo grave. Secondo quanto ricostruito, un uomo alla guida della propria auto ha investito le due donne. La vittima, 70enne, è deceduta sul colpo. L’altra donna, di 66 anni, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca, accompagnata dal medico dell’automedica, per le cure necessarie in seguito al grave trauma subito. Il conducente, rimasto in stato di shock emotivo, è stato assistito sul posto ed è stato trasferito in ospedale in codice verde. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca: muore investita da un’auto sulla via Romana, grave la donna che era con lei

