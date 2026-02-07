Esordio da sogno per Lucca | gol alla prima col Nottingham Forrest!

Lorenzo Lucca ha fatto il suo debutto in Premier League e ha subito lasciato il segno. Alla prima partita con il Nottingham Forest, il giovane attaccante ha segnato di testa il gol che ha portato i suoi in vantaggio. Una serata da ricordare per lui e per i tifosi, che hanno visto un esordio da sogno.

Esordio con gol. Una serata certamente da ricordare per Lorenzo Lucca, che alla prima presenza in Premier League in maglia Nottingham Forest, risponde subito presente, segnando un gran gol di testa. Leeds-Nottingham Forest, gol di Lucca all'esordio. Non una grande serata per il Nottingham Forest, che perde 3-1 sul campo del Leeds United. Serata da ricordare invece per Lorenzo Lucca, che sfrutta un'ottima palla alta per insaccare di testa il gol del definitivo 3-1. Un gol inutile ai fini del risultato, ma utile per il calciatore per ritagliarsi un po' di spazio e tentare di ripartire dopo la parentesi negativa al Napoli.

