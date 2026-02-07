Lucca donna trovata morta in un ruscello a Capannori

Una donna è stata trovata morta in un ruscello a Vorno, frazione di Capannori. I carabinieri sono arrivati sul posto e stanno indagando sulla vicenda. Al momento non ci sono dettagli sulle cause della morte. La comunità si sveglia con il dolore di questa perdita improvvisa.

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta nell'acqua di un ruscello a Vorno, frazione del comune di Capannori (Lucca). L'allarme è scattato intorno alle ore 13 di oggi, quando due escursionisti hanno visto un corpo in posizione prona nell'acqua del torrente, chiamando immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del

Approfondimenti su Lucca Capannori

Due escursionisti hanno scoperto una donna di 52 anni morta in un ruscello di Capannori.

Una donna è stata trovata morta in un ruscello vicino all'osservatorio astronomico di Vorno, in provincia di Lucca.

Ultime notizie su Lucca Capannori

