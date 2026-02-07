Donna trovata morta in un ruscello il corpo scoperto da due escursionisti

Una donna è stata trovata morta in un ruscello vicino all’osservatorio astronomico di Vorno, in provincia di Lucca. Due escursionisti hanno scoperto il corpo questa mattina. Sul posto sono arrivati i carabinieri che ora cercano di capire cosa sia successo. La donna potrebbe essere scivolata o essere caduta accidentalmente, ma le indagini sono ancora in corso.

Vorno (Lucca), 7 febbraio 2026 – Una donna è stata trovata morta all’interno di un ruscello sotto l'osservatorio astronomico di Vorno, in provincia di Lucca, sul versante lucchese del Monte Serra. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando due escursionisti hanno scoperto il cadavere. Una squadra del soccorso alpino valdostano sta operando nella cittadina svizzera di Crans-Montana dove nella notte una esplosione ha causato diversi morti. Da Aosta è partito all'alba un elicottero della Protezione civile regionale con a bordo i tecnici del soccorso alpino e un medico.Crans-Montana,1 gennaio 2026 UFFICIO STAMPA SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO-NPK Immediati i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna trovata morta in un ruscello, il corpo scoperto da due escursionisti Approfondimenti su Vorno Monte Serra Choc in casa, donna trovata morta in camera da letto. Sul corpo degli ematomi: il cadavere scoperto dal figlio Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Maiolati Spontini. Ragazza di 17 anni trovata morta a Cassino, il corpo scoperto da un vicino dietro l’auto Una giovane di 17 anni è stata trovata senza vita questa mattina nel quartiere Fossa dei Serpenti, a Cassino. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vorno Monte Serra Argomenti discussi: Lecce, donna trovata morta in casa; Trovata morta in casa: il corpo scoperto dopo settimane; Donna trovata morta in casa a Melissano vicino Lecce, allarme lanciato dal proprietario; Donna trovata morta in una casa a Melissano, indagato il proprietario dell'abitazione. Donna trovata morta in un ruscello, il corpo scoperto da due escursionistiE’ successo a Vorno, sotto l’osservatorio astronomico, in una zona particolarmente impervia. Ignote le generalità e le cause del decesso ... lanazione.it Donna trovata morta alle Parole d’Oro riversa nel rio San Quirico: è gialloA scorgere il corpo due escursionisti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto carabinieri, 118, vigili del fuoco e Sast ... luccaindiretta.it https://www.corrieresalentino.it/2026/02/donna-trovata-morta-in-casa-si-indaga-per-accertare-la-causa-del-decesso/ facebook Salento, è giallo: #donna trovata #morta in casa, il proprietario dell'immobile ha chiamato i soccorsi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.