Donna trovata morta in un ruscello il corpo scoperto da due escursionisti
Una donna è stata trovata morta in un ruscello vicino all’osservatorio astronomico di Vorno, in provincia di Lucca. Due escursionisti hanno scoperto il corpo questa mattina. Sul posto sono arrivati i carabinieri che ora cercano di capire cosa sia successo. La donna potrebbe essere scivolata o essere caduta accidentalmente, ma le indagini sono ancora in corso.
Vorno (Lucca), 7 febbraio 2026 – Una donna è stata trovata morta all'interno di un ruscello sotto l'osservatorio astronomico di Vorno, in provincia di Lucca, sul versante lucchese del Monte Serra. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando due escursionisti hanno scoperto il cadavere.
