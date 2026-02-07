Lucca escursionisti trovano donna morta in un ruscello | si indaga

Due escursionisti hanno scoperto una donna di 52 anni morta in un ruscello di Capannori. Sono stati loro a dare l’allarme, ma al momento non sono chiare le cause del decesso. La polizia ha aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda.

Una donna di 52 anni è stata trovata morta in un ruscello di Capannori (Lucca). Due escursionisti hanno lanciato l'allarme. Non sono state diffuse informazioni sulle generalità della vittima. Si indaga sui motivi alla base del decesso.

