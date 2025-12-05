Muore a 29 anni il direttore sportivo Matteo Legler stroncato da un malore | Argentario e sport in lutto
Monte Argentario, 5 dicembre 2025 – L ’Argentario si è risvegliato ieri avvolto da un dolore profondo. La scomparsa improvvisa di Matteo Legler, 30 anni da compiere il giorno di Natale, direttore sportivo del Porto Ercole calcio e figura amatissima nel mondo dello sport locale, ha lasciato un vuoto impossibile da colmare. Matteo era a Grosseto, in via Adda, mercoledì sera, in un impianto sportivo di calcio a 8 con degli amici. Malore al campo di calcio, Matteo muore a 29 anni. Tra poco sarebbe diventato padre Il malore davanti agli amici. I ragazzi erano appena arrivati quando, poco prima delle 22, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
