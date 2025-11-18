Accusa un malore mentre è al volante | muore a 45 anni

Una disgrazia che ha colpito un uomo di 45 anni, deceduto ieri in strada in via Viareggio a Cesena. Erano da poco passate le 16 quando l’uomo, alla guida della sua auto ha accusato un malore. Già da tempo soffriva di problemi pregressi. Il 45enne è riuscito ad accostare la sua macchina sul lato della strada, ma non ha fatto in tempo a scendere dalla macchina che si è accasciato al suolo. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dei Carabinieri di Cesena, che ha allertato il 118, ma per il 45enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

