Accusa un malore mentre è al volante | muore a 45 anni

Una disgrazia che ha colpito un uomo di 45 anni, deceduto ieri in strada in via Viareggio a Cesena. Erano da poco passate le 16 quando l’uomo, alla guida della sua auto ha accusato un malore. Già da tempo soffriva di problemi pregressi. Il 45enne è riuscito ad accostare la sua macchina sul lato della strada, ma non ha fatto in tempo a scendere dalla macchina che si è accasciato al suolo. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dei Carabinieri di Cesena, che ha allertato il 118, ma per il 45enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accusa un malore mentre è al volante: muore a 45 anni

Contenuti che potrebbero interessarti

DONNA ACCUSA MALORE DURANTE UN'ESCURSIONE CON ALTRE CINQUE PERSONE SUL POLLINO, SALVATA DAL SOCCORSO ALPINO L'escursionista ha accusato un forte dolore al petto, costringendo il gruppo a rallentare. Mentre due dei compon - facebook.com Vai su Facebook

Due tragedie hanno scosso la seconda giornata della Atp Finals a Torino: due uomini sono deceduti dopo essere stati colpiti da un malore in due distinti episodi avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Le vittime avevano 70 e 78 anni. Il primo uo Vai su X

Tragedia in spiaggia, accusa malore mentre fa il bagno e muore - Una donna di 78 anni è morta mentre faceva il bagno in mare ad Anzio, nel primo pomeriggio di sabato 6 settembre. Secondo romatoday.it

Marco Montecchiari ha un malore mentre guida, si schianta contro una casa e muore - MACERATA Accusa un malore mentre è alla guida del suo furgoncino e si schianta contro il muro di una casa. Secondo corriereadriatico.it

Malore mentre fa la tinta, salvata dal parrucchiere - Montecassiano (Macerata), 26 settembre 2025 – Accusa un malore mentre sta facendo la tinta dal parrucchiere: anziana rianimata dal parrucchiere e da un cliente, ex carabiniere. Segnala ilrestodelcarlino.it