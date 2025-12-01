Umbria lutto per la Presidente Proietti | la Giunta regionale esprime cordoglio per la scomparsa della madre Bruna

Profondo cordoglio in Regione Umbria per la morte di Bruna, madre della Presidente Stefania Proietti, scomparsa nella notte tra sabato e domenica. La Giunta regionale dell’Umbria, unitamente a tutti i dipendenti, ha espresso “ vicinanza e partecipazione al dolore ” della Presidente, colpita da una perdita così grave e improvvisa. In una nota ufficiale, gli assessori e l’intera istituzione regionale hanno rivolto alla Presidente Proietti e ai suoi familiari “ le più sentite condoglianze ”, sottolineando la comune partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

