È stato firmato un Protocollo d’Intesa tra la scuola e il Comune di Vigarano Mainarda e Terre del Reno, con l’obiettivo di contrastare il bullismo. L’accordo prevede la creazione di un ‘Team per l’Emergenza’ che collaborerà per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la prevenzione e il sostegno alle vittime di comportamenti aggressivi.

Scuola e Comune insieme nella lotta al bullismo. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il Protocollo d’Intesa per la costituzione e il funzionamento del ‘ Team per l’Emergenza ’ tra Istituto Comprensivo Terre del Reno e i comuni di Vigarano Mainarda e di Terre del Reno. "Questo protocollo d’intesa rappresenta uno strumento operativo ed una risposta concreta al bullismo e agli episodi di conflitto e sopraffazione – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Patroncini - fenomeni da prevenire e gestire con un approccio multidisciplinare, con competenze ed esperienze che fanno capo agli enti coinvolti e, in caso di necessità ed urgenza, anche delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bullismo, Scuola e Comune uniti: "Firmato il protocollo d’intesa"

