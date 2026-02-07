Loro il film su Berlusconi di Paolo Sorrentino riappare su YouTube nella versione integrale
Torna su YouTube la versione integrale di “Loro”, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi. Dopo anni di assenza, il doppio film del 2018 è di nuovo visibile, anche se probabilmente non resterà a lungo. La pellicola, che mostra un’immagine poco lusinghiera dell’ex premier e degli anni del berlusconismo, si può trovare ora nella sua interezza, anche se fino a poco tempo fa circolavano solo brevi spezzoni sui social.
Loro 1 e 2 torna “visibile” in Italia, anche se c’è da scommettere che non durerà a lungo: il doppio film di Paolo Sorrentino del 2018, ritratto poco lusinghiero di Silvio Berlusconi e degli anni della “egemonia” del berlusconismo nel Paese, è scomparso dai radar da anni, salvo qualche spezzone ancora disponibile su Tik Tok. Dopo il buon successo al cinema, infatti, i diritti della pellicola furono acquisiti da Mediaset che decise di non trasmetterlo né in tv, né sulle proprie piattaforme e tanto meno di favorirne la distribuzione. Risultato: il film è “invisibile” in Italia da anni. Ora, però, c’è chi ha deciso di pubblicarne la versione integrale su YouTube, sfidando, almeno per un po’, le l copyright (il file è online da tre giorni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Se in Italia il film sembra essere svanito, all'estero la situazione è opposta. In paesi come Regno Unito, Germania e Francia, Loro circola regolarmente.
