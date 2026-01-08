Il trader fantasma riappare su Polymarket | ora scommette su un attacco di Israele all’Iran
Il trader noto come ricosuave666 è tornato su Polymarket, scommettendo su un possibile attacco tra Israele e Iran. Dopo un periodo di assenza, le sue puntate suscitano interesse e interrogativi tra gli utenti, alimentando discussioni su etica e trasparenza nei mercati predittivi. La riapparizione del trader solleva questioni sulla natura delle previsioni e sull’affidabilità delle fonti di informazione in questo contesto.
Dopo mesi di silenzio, l’account ricosuave666 riappare con puntate importanti. Tra speculazioni e dubbi di insider trading, i mercati predittivi accendono il dibattito su etica e trasparenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
