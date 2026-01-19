La Grazia di Paolo Sorrentino è basato su una storia vera?

La Grazia di Paolo Sorrentino, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, è il nuovo film del regista italiano, tornato al cinema dopo Parthenope. Basato su una storia vera, il film offre uno sguardo intimo e riflessivo, caratterizzato dalla firma riconoscibile di Sorrentino. In questa introduzione, esploreremo se La Grazia si ispira a eventi autentici e quali sono le sue caratteristiche principali.

Paolo Sorrentino torna al cinema con La Grazia, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e primo lavoro dopo l'acclamato Parthenope. La trama ruota attorno alla figura di un presidente della Repubblica, Mariano De Santis, giunto alla fine del suo mandato: entra nel semestre bianco tuttavia confrontandosi con due richieste di grazia e una controversa legge sull'eutanasia che attendono sulla sua scrivania. In tanti hanno rivisto, sia per l'aspetto sia per alcuni tratti caratteriali, potenziali riferimenti all'attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella, ma il regista ha più volte ribadito come il film non sia tratto da una storia vera.

