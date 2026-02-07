L’omicidio Moretti e la faida tra batterie | parla il poliziotto che la mafia foggiana voleva uccidere

A pochi giorni dall’omicidio di Alessandro Moretti, nipote di un boss della mafia foggiana, un ex ufficiale di polizia svela alcuni dettagli sulla faida tra le “batterie” e le tensioni che attraversano la città. Angelo Sanna, ex ispettore della Mobile di Foggia, spiega come la violenza tra le fazioni sia arrivata a un punto critico e cosa si nasconde dietro questa spirale di omicidi.

A qualche giorno di stanza dall'omicidio di Alessandro Moretti, nipote di un importante boss della mafia foggiana, l'ex ispettore capo della Squadra Mobile di Foggia Angelo Sanna racconta a Fanpage.it cosa sta accadendo e chi è la vittima. Alessandro Moretti nel 2016 aveva pianificato il tentato omicidio di Sanna.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Moretti Foggia Ucciso Alessandro Moretti, è il nipote del boss della mafia foggiana: colpito da proiettili a bordo del suo scooter Alessandro Moretti, 34 anni, è stato ucciso in un agguato a Foggia mentre era a bordo del suo scooter. Omicidio di San Godenzo, Milza: “Non sono stato io”. Il tragitto verso la morte, lui voleva uccidere anche la complice A pochi mesi dall’omicidio di Franka Ludwig a Castagno d’Andrea, si approfondiscono le testimonianze di Emiliano Milza e Simona Hirsch, accusati di aver preso parte all’omicidio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Moretti Foggia Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; L’ex pm Antonio Ingroia e la ‘sentenza’ sui coniugi Moretti: Meritano l’omicidio volontario. La cauzione? Assurda; TENTATO OMICIDIO DA CAPITAN VASCO: MORETTI RIMANE IN CARCERE; Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della Società. AUTOPSIA MORETTI Omicidio Moretti, funerali in forma privata: sei ore di autopsia sul corpo del nipote del bossFOGGIA – Sei ore di autopsia per chiarire le cause della morte di Alessandro Moretti, il 34enne foggiano assassinato a colpi di arma da fuoco giovedì 15 gennaio a Foggia. L’esame autoptico, disposto d ... statoquotidiano.it Foggia, alta tensione dopo l'omicidio del nipote del boss Moretti: l'ipotesi di una guerra tra i clanE’ affidata alla Dda di Bari l’indagine su Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss Rocco Moretti, ucciso ieri sera 15 gennaio a Foggia in un agguato di mafia. Il giovane, soprannominato «Sassolin ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il futuro prossimo dirà se l’omicidio di Alessandro Moretti, il nipote del boss Rocco Moretti assassinato la sera del 15 gennaio, è stato l’inizio della ottava guerra tra clan della storia della «Società foggiana» facebook Foggia, dall’autopsia le risposte sull’omicidio Moretti - News x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.