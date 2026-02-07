L’omicidio Moretti e la faida tra batterie | parla il poliziotto che la mafia foggiana voleva uccidere

A pochi giorni dall’omicidio di Alessandro Moretti, nipote di un boss della mafia foggiana, un ex ufficiale di polizia svela alcuni dettagli sulla faida tra le “batterie” e le tensioni che attraversano la città. Angelo Sanna, ex ispettore della Mobile di Foggia, spiega come la violenza tra le fazioni sia arrivata a un punto critico e cosa si nasconde dietro questa spirale di omicidi.

A qualche giorno di stanza dall'omicidio di Alessandro Moretti, nipote di un importante boss della mafia foggiana, l'ex ispettore capo della Squadra Mobile di Foggia Angelo Sanna racconta a Fanpage.it cosa sta accadendo e chi è la vittima. Alessandro Moretti nel 2016 aveva pianificato il tentato omicidio di Sanna.

Ucciso Alessandro Moretti, è il nipote del boss della mafia foggiana: colpito da proiettili a bordo del suo scooter

Alessandro Moretti, 34 anni, è stato ucciso in un agguato a Foggia mentre era a bordo del suo scooter.

Omicidio di San Godenzo, Milza: “Non sono stato io”. Il tragitto verso la morte, lui voleva uccidere anche la complice

A pochi mesi dall’omicidio di Franka Ludwig a Castagno d’Andrea, si approfondiscono le testimonianze di Emiliano Milza e Simona Hirsch, accusati di aver preso parte all’omicidio.

Omicidio Moretti, funerali in forma privata: sei ore di autopsia sul corpo del nipote del boss. FOGGIA – Sei ore di autopsia per chiarire le cause della morte di Alessandro Moretti, il 34enne foggiano assassinato a colpi di arma da fuoco giovedì 15 gennaio a Foggia.

Foggia, alta tensione dopo l'omicidio del nipote del boss Moretti: l'ipotesi di una guerra tra i clan. E' affidata alla Dda di Bari l'indagine su Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss Rocco Moretti, ucciso ieri sera 15 gennaio a Foggia in un agguato di mafia.

