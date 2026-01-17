Omicidio di San Godenzo Milza | Non sono stato io Il tragitto verso la morte lui voleva uccidere anche la complice

A pochi mesi dall’omicidio di Franka Ludwig a Castagno d’Andrea, si approfondiscono le testimonianze di Emiliano Milza e Simona Hirsch, accusati di aver preso parte all’omicidio. Milza nega ogni coinvolgimento, mentre vengono ricostruiti i dettagli del tragico episodio e del percorso processuale. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie e le posizioni delle persone coinvolte, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.

Omicidio Ludwig, la confessione choc: “Scusa, ho dovuto ammazzarti”. Milza maltrattava anche la madre e il figlioletto - La frase di Simona Hirsch è stata intercettata da una cimice piazzata all’interno del furgoncino bianco utilizzato per il delitto. lanazione.it

Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, la svolta dopo 6 mesi: arrestati compagno e amica per omicidio - Due arresti per l'omicidio di Franka Ludwig, trovata senza vita il 2 luglio 2025 nei boschi di San Godenzo. tag24.it

Omicidio a San Godenzo, chi è la coppia accusata del diabolico delitto. I retroscena x.com

La donna era stata trovata morta sei mesi fa nei boschi di San Godenzo. Fermati il compagno e l’amica. Il movente dell’omicidio: incassare il premio da tre milioni di euro facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.