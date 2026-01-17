Omicidio di San Godenzo Milza | Non sono stato io Il tragitto verso la morte lui voleva uccidere anche la complice
A pochi mesi dall’omicidio di Franka Ludwig a Castagno d’Andrea, si approfondiscono le testimonianze di Emiliano Milza e Simona Hirsch, accusati di aver preso parte all’omicidio. Milza nega ogni coinvolgimento, mentre vengono ricostruiti i dettagli del tragico episodio e del percorso processuale. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie e le posizioni delle persone coinvolte, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.
Firenze, 17 gennaio 2026 – Più di cinque ore di interrogatorio per Emiliano Milza e circa due per Simona Hirsch, accusati rispettivamente di essere il mandante e l’esecutrice materiale dell’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dell’anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d’Andrea (San Godenzo). Il mistero nel bosco, Franka sedata e uccisa: arrestati il compagno e l’amica che era con lei. Cosa sappiamo Milza si dichiara innocente. Entrambi in collegamento da Sollicciano, hanno risposto alle domande del giudice Alessandro Moneti, fornendo una loro versione sui fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: L'amore è cieco - Italia, Gergana Lazarova: «Parmi è stato la mia casa, con lui sarei andata ovunque. Sapevo che anche lui avrebbe detto “no” all'altare. Abbiamo provato a stare insieme, ma lui voleva più presenza, io più leggerezza»
Leggi anche: Omicidio a San Godenzo, chi è la coppia accusata del diabolico delitto. I retroscena
Franka Ludwig trovata morta nei boschi di San Godenzo, fermati il compagno e un'amica: ipotesi omicidio per l'assicurazione; Omicidio a San Godenzo, chi è la coppia accusata del diabolico delitto. I retroscena; Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”; Omicidio Franka Ludwig, svolta nelle indagini: fermati compagno e amica, le news.
Omicidio di Franka Ludwig, confessione di Simona Hirsch in un'intercettazione: "Scusa ma ho dovuto ammazzarti" - Simona Hirsch inchiodata per l'omicidio di Franka Ludwig da una intercettazione: la confessione registrata dai carabinieri ... virgilio.it
Omicidio Ludwig, la confessione choc: “Scusa, ho dovuto ammazzarti”. Milza maltrattava anche la madre e il figlioletto - La frase di Simona Hirsch è stata intercettata da una cimice piazzata all’interno del furgoncino bianco utilizzato per il delitto. lanazione.it
Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, la svolta dopo 6 mesi: arrestati compagno e amica per omicidio - Due arresti per l'omicidio di Franka Ludwig, trovata senza vita il 2 luglio 2025 nei boschi di San Godenzo. tag24.it
Omicidio a San Godenzo, chi è la coppia accusata del diabolico delitto. I retroscena x.com
La donna era stata trovata morta sei mesi fa nei boschi di San Godenzo. Fermati il compagno e l’amica. Il movente dell’omicidio: incassare il premio da tre milioni di euro facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.