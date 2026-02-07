Lollobrigida mostruosa! Guarda la gara che vale il primo oro dell' Italia

Da gazzetta.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima medaglia d’oro dell’Italia a Milano Cortina arriva nel pattinaggio di velocità, grazie a Francesca Lollobrigida. La campionessa italiana vince i 3000 metri donne stabilendo anche un nuovo record olimpico. La vittoria segue le medaglie di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, e rappresenta un risultato storico per lo sport italiano.

Dopo le straordinarie medaglie di  Giovanni Franzoni e  Dominik Paris nella discesa maschile, arriva il primo oro per l'Italia a Milano Cortina e porta la firma di Francesca Lollobrigida, che vince i 3000 metri donne nel pattinaggio di velocità con tanto di nuovo record olimpico. L'azzurra si supera dopo l'argento conquistato quattro anni fa a Pechino e regala una gioia immensa anche al figlio Tommaso. Rivivi tutta la sua gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

