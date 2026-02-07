Olimpiadi primo oro per l' Italia | fantastica Francesca Lollobrigida

La prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva da Francesca Lollobrigida. La campionessa conquista il primo oro per il nostro paese, portando a casa anche la terza medaglia complessiva. Un risultato che fa esplodere di gioia gli sportivi italiani.

L'atleta romana ha dominato i 3.000 metri femminili di pattinaggio di velocità. È il nuovo Record Olimpico Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima medaglia d'oro ai Giochi di Milano-Cortina e la terza complessiva per il nostro Paese. La campionessa romana di pattinaggio di velocità, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3'54''28, nuovo Record Olimpico. È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l'oro ai Giochi invernali. La medaglia d'argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2''26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2''65.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026.

L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026; Le giovani stelle da seguire ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; A Bormio si assegna il primo oro di Milano Cortina 2026. Sfida Italia-Svizzera in discesa?.

Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolatoFrancesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ... fanpage.it

Magica Lollobrigida, oro e record olimpico nei 3000m di pattinaggio alle Olimpiadi invernali!L'atleta azzurra protagonista di una gara storica, la migliore della sua carriera nel giorno del suo 35esimo compleanno. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

ORO E RECORD OLIMPICO Complimenti a Francesca Lollobrigida che trionfa nei 3000 metri nel pattinaggio di velocità #MilanoCortina2026 | @Olympics x.com

Francesca Lollobrigida ha appena compiuto la più grande impresa della carriera e un capolavoro che entra di diritto nella storia dei Giochi olimpici. A 35 anni, nel giorno del suo compleanno, ha conquistato il primo oro per l’Italia nei 3000 metri del pattinaggio facebook