Lollobrigida primo oro dell’Italia Nei 3000 fa pure il record olimpico

Francesca Lollobrigida ha aperto le medaglie italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nel giorno del suo compleanno, la pattinatrice ha vinto l’oro nei 3000 metri femminili e ha anche stabilito il record olimpico. Un risultato che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente e tutta l’Italia, con la giovane atleta che ha dimostrato tutta la sua determinazione.

Il primo oro dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina arriva subito. Lo conquista Francesca Lollobrigida che nel giorno del suo compleanno regala all'Italia la medaglia del metallo più prezioso e nei 3000 metri femminili del pattinaggio di velocità realizza anche il record olimpico. La 35enne di Frascati fa saltare il banco a Milano e conquista una medaglia d'oro onestamente difficile da pronosticare. Al termine di una stagione che l'ha vista in grande difficoltà, Francesca Lollobrigida tira fuori una prestazione da brividi e mette alla corde tutte le avversarie. Primo successo azzurro in questa rassegna a cinque cerchi grazie alla veterana.

