Lollobrigida d’oro a Milano Cortina | record olimpico e rinascita dopo la maternità Una storia di resilienza

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. È il primo trionfo olimpico per la campionessa, che festeggia non solo la vittoria, ma anche il ritorno alle gare dopo la maternità. La donna, che ha partorito il suo bambino a maggio 2023, ha dimostrato una forza incredibile, superando le difficoltà e tornando a esibirsi ai massimi livelli. La gioia di stringere tra le braccia il figlio Tommaso si

Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un trionfo che arriva a coronare non solo una carriera di sacrifici, ma anche una profonda rinascita personale e sportiva, suggellata dalla gioia di stringere tra le braccia il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023. La 35enne atleta di Frascati ha stabilito un nuovo record olimpico, regalando all’Italia un momento di pura esaltazione e dimostrando che, come ha affermato la stessa Lollobrigida, si può essere mamme e tornare più forti di prima. La vittoria, arrivata il giorno del suo compleanno, è un inno alla resilienza e alla determinazione, un messaggio potente che risuona in un mondo dello sport spesso incline a stereotipi e aspettative limitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Francesca Lollobrigida ha regalato un grande successo all’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, pattinaggio Oro Lollobrigida. Discesa libera: Franzoni argento e Paris bronzo - Le gare; Francesca Lollobrigida, dalle rotelle al ghiaccio per inseguire l'oro olimpico nel pattinaggio: Ho rischiato di smettere per un'infezione, ma sono ancora qui; Le possibili medaglie Olimpiche dell'Italia di sabato 7 febbraio; Che scuola ha fatto Francesca Lollobrigida, la pronipote di Gina.

Magica Lollobrigida, oro e record olimpico nei 3000m di pattinaggio alle Olimpiadi invernali!L'atleta azzurra protagonista di una gara storica, la migliore della sua carriera nel giorno del suo 35esimo compleanno. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Francesca Lollobrigida immensa, primo oro azzurro a Milano Cortina 2026Impresa pazzesca della pattinatrice di velocità, che sale sul gradino più alto del podio nei 3000 metri con il record olimpico: già argento a Pechino quattro anni fa, poi la maternità e un problema fi ... vanityfair.it

la Repubblica. . Eccezionale impresa di Francesca Lollobrigida, a 35 anni, nel giorno del suo compleanno. L’azzurra ha vinto l’oro – il primo per l’Italia a Milano Cortina – chiudendo i 3000 metri del pattinaggio di velocità in 3’54’’28, che è anche record olimpic facebook

Milano Cortina 2026, J.D. Vance amuleto per le squadre Usa: di nuovo arriva e segnano x.com