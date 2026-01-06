Sulla neve con la giacca di Schumacher nel giorno del suo compleanno il pilota Gasly massacrato sui social | la frase che fa esplodere i fan

Il 3 gennaio, Pierre Gasly ha condiviso sui social immagini sulla neve indossando una giacca simile a quella di Schumacher, suscitando reazioni tra i fan. La scelta ha scatenato discussioni e critiche sui social media, alimentando un acceso dibattito tra appassionati di Formula 1. Questa vicenda evidenzia come le immagini e le scelte personali possano influenzare la percezione pubblica dei piloti.

Pierre Gasly, pilota francese dell' Alpine in Formula 1, è finito al centro di una polemica per alcune immagini pubblicate sui social lo scorso 3 gennaio. Gli scatti mostrano il 29enne durante una gita sciistica a Val-d'Isère insieme alla fidanzata Kika Gomes. Il problema è che Gasly indossava una giacca della Ferrari con lo sponsor Marlboro, identica a quella storica di Michael Schumacher. Non solo, perché il 3 gennaio cadeva il cinquantasettesimo compleanno del grande campione tedesco. Schumacher ha subito il devastante incidente sugli sci proprio a Meribel il 29 dicembre 2013. Quel tentativo di omaggio da parte di Gasly non è stato preso molto bene dai fan di Schumi: «Molto di cattivo gusto, irrispettoso e inappropriato», ha commentato qualcuno.

In ricordo... Un tributo che scalda il cuore: nel giorno del compleanno di Michael Schumacher, Pierre Gasly ieri ha onorato il campione condividendo una foto sulla neve con la storica giacca rossa Marlboro. Un omaggio silenzioso ma potente a un' immenso ch - facebook.com facebook

