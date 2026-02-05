Un locale di Città di Castello è stato sequestrato dai carabinieri dopo aver riscontrato gravi irregolarità e violazioni di sicurezza. Durante i controlli, un dipendente è stata sorpresa con della droga. Il proprietario del locale è stato deferito e rischia sanzioni fino a 16mila euro. La situazione resta sotto stretta osservazione.

È stato disposto il sequestro preventivo di un esercizio pubblico a seguito di gravi irregolarità amministrative riscontrate durante un controllo interforze. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, è stata finalizzata a tutelare la sicurezza pubblica e a interrompere un’attività di intrattenimento esercitata in modo abusivo nel territorio comunale di Città di Castello. Controllo interforze e motivazioni del sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo amministrativo è stato effettuato nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Locale sequestrato a Città di Castello per gravi irregolarità, dipendente sorpresa con droga

A Grottaminarda le forze dell’ordine hanno sequestrato un edificio dopo aver riscontrato gravi irregolarità edilizie e problemi antisismici.

Il questore di Bologna ha disposto la chiusura temporanea di sette giorni di un locale a Zola Predosa, a seguito di controlli che hanno rilevato irregolarità, tra cui la presenza di droga all’interno dell’attività.

