Arezzo, 27 novembre 2025 – La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) annuncia la finale del 22° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa, che si terrà sabato 29 novembre 2025 a Bibbiena (AR) tra il Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) e l’Auditorium Berrettarossa di Soci. Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, il Presidente della FIAF Roberto Puato e il Direttore del CIFA Roberto Rossi accoglieranno il pubblico per celebrare il momento conclusivo di un circuito che, dal 2004, rappresenta un punto di riferimento nazionale per la crescita e la promozione della fotografia d’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran finale di Portfolio Italia – Gran premio Fowa 2025