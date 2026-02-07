Lo zen e l’arte della calligrafia
Negli anni Novanta, molti si sono riconosciuti in Nagiko, una donna che trovava gioia nel farsi scrivere poesie sulla pelle sottile e chiara. Lei non cercava solo bellezza, ma anche emozioni e sensazioni, valutando i suoi amanti più per le esperienze che per le capacità. La sua storia rimane un esempio di come l’arte possa diventare un gesto intimo e personale.
Conversazione con Bruno Riva e Katia Bagnoli. Lui scenografo, lei traduttrice, hanno sviluppato la propria passione per l'arte del segno grafico fino a trasformarla in un "sismografo del cuore", rifuggendo dalla moda che pure, da Armani a Valentino a Guo Pei, è sempre stata affascinata dalla bellezza imperfetta dei kangi. Saranno in mostra a Milano ad aprile
Corso base di calligrafia: scrittura gotica
Il Corso base di calligrafia: scrittura gotica si svolge all’interno delle attività dell’Abbazia di Villanova, con visite guidate alla chiesa, alla torre campanaria, al monastero e ai musei storici.
Polveriera Zen, l'assessore Alaimo: "Ora passeremo all'azione, lo Stato c’è e deve farsi sentire"
L'assessore Alaimo ha annunciato che, dopo gli eventi che hanno coinvolto la chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen, si procederà con azioni concrete.
Learn Shodo (Japanese Calligraphy) with Japan Society #shodo
Argomenti discussi: I bambini dello Zen disegnano gli autobus: E’ un mezzo importante per noi; Zen passato ancora al setaccio, perquisizioni nelle case: cinque arresti per droga e armi sequestrate; Zen Mitani volto nuovo Moto3: dal forse smetto al consiglio di Aoki, ora il sogno Mondiale; Quando il popolo indica la luna, lo stolto guarda il dito.
Lo zen e l'arte della manutenzione dei social, Severgnini in scena in piazza San FrancescoBeppe Severgnini arriva a Bologna con Lo zen e l’arte della manutenzione dei social. Accompagnato dal pianista Carlo Fava nell’ambito di «Luci della città - Spazio alla Cultura con Enel», rassegna di ... corrieredibologna.corriere.it
Lo zen e l'arte del tiro con l'arcoPer gentile concessione dell'editrice Luni pubblichiamo uno stralcio della nuova edizione del classico di Eugen Herrigel, Lo zen e l'arte del tiro con l'arco con l'aggiunta dell'articolo, inedito in ... ilgiornale.it
In un mondo dominato dalla fretta e dagli schermi luminosi, la calligrafia ci invita a rallentare. È un gesto antico e poetico che trasforma la scrittura in arte e meditazione. Ogni tratto, ogni curva, ogni pausa racconta qualcosa di noi: la calligrafia non è solo una facebook
