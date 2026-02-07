Lo zen e l’arte della calligrafia

Negli anni Novanta, molti si sono riconosciuti in Nagiko, una donna che trovava gioia nel farsi scrivere poesie sulla pelle sottile e chiara. Lei non cercava solo bellezza, ma anche emozioni e sensazioni, valutando i suoi amanti più per le esperienze che per le capacità. La sua storia rimane un esempio di come l’arte possa diventare un gesto intimo e personale.

Conversazione con Bruno Riva e Katia Bagnoli. Lui scenografo, lei traduttrice, hanno sviluppato la propria passione per l'arte del segno grafico fino a trasformarla in un "sismografo del cuore", rifuggendo dalla moda che pure, da Armani a Valentino a Guo Pei, è sempre stata affascinata dalla bellezza imperfetta dei kangi. Saranno in mostra a Milano ad aprile Furono in tanti, alla metà degli Anni Novanta, a identificarsi in Nagiko, che raggiungeva il piacere lasciandosi scrivere poesie sulla pelle diafana e valutava i suoi amanti non tanto per le capacità amatorie quanto per la bravura con cui trasformavano il suo corpo in un libro sempre diverso.

