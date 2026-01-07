Corso base di calligrafia | scrittura gotica
Il Corso base di calligrafia: scrittura gotica si svolge all’interno delle attività dell’Abbazia di Villanova, con visite guidate alla chiesa, alla torre campanaria, al monastero e ai musei storici. Organizzato dai Custodi Volontari, il percorso offre un’introduzione alla tecnica della calligrafia gotica, permettendo ai partecipanti di scoprire le caratteristiche di questa antica scrittura e di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale.
Nell'ambito delle attività svolte nell'Abbazia di Villanova, con visite guidate alla chiesa abbaziale, alla torre campanaria, al monastero con l'orto dei semplici ed ai musei (geopaleontologico, archeologico-storico, delle due guerre mondiali) a cura dei Custodi Volontari, a partire dal 2017 è.
