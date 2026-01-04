Polveriera Zen l' assessore Alaimo | Ora passeremo all' azione lo Stato c’è e deve farsi sentire

L'assessore Alaimo ha annunciato che, dopo gli eventi che hanno coinvolto la chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen, si procederà con azioni concrete. Dopo aver ascoltato la comunità, il parroco e i cittadini, l’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato e intervenire per garantire sicurezza e interventi efficaci. È il momento di tradurre il dialogo in azioni concrete per la tutela del quartiere.

“In relazione ai recenti episodi che hanno colpito la chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen, e a seguito del momento di incontro e di ascolto con la comunità, il parroco e i cittadini, è necessario passare immediatamente dalla testimonianza all’azione concreta”. Lo afferma l’assessore alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

