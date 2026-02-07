Lo sprint di Milei sull’accordo Ue–Mercosur

Il governo brasiliano ha inviato al Congresso il dossier dell’accordo tra Mercosur e Unione Europea, chiedendo una rapida approvazione. Intanto, il leader argentino Milei accelera sui negoziati e mira a portare avanti l’intesa, facendo pressione sui tempi e sui modi di firma. La questione resta calda e apre nuovi scenari per il commercio tra i paesi coinvolti.

La Casa Rosada vuole essere il primo paese a ratificare l'accordo per garantirsi le quote d'esportazione più vantaggiose. E per von der Leyen la pressione sale Dopo che il Brasile ha trasmesso il dossier Mercosur-Ue al suo Congresso, chiedendone un’approvazione rapida, il 5 febbraio il governo argentino ha inviato al rispettivo Congresso l’accordo di libero scambio per avviarne la ratifica. La Casa Rosada, infatti, vuole essere il primo paese del blocco a ratificare per garantirsi quote d’esportazione più vantaggiose. Nella relazione che accompagna l’invio del dossier, il governo Milei insiste sia sull’abbattimento dei dazi per più del 90 per cento delle esportazioni del blocco sudamericano, sia sulla creazione di un mercato da oltre 700 milioni di persone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

