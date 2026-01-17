Firmato il trattato Ue-Mercosur Milei | Grazie all' impegno di Meloni

In Paraguay, è stato sottoscritto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur. L’evento rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree, favorendo scambi e cooperazione economica. Milei ha espresso gratitudine a Meloni per il suo impegno nel raggiungimento di questo risultato, che potrebbe avere ripercussioni significative sul commercio internazionale.

Ad Asunción, in Paraguay, è stato firmato l'accordo commerciale di libero scambio da Unione europea e Mercosur. L'intesa consentirà di abbattere oltre il 90 per cento dei dazi tra i Paesi Ue e i quattro del Sudamerica. Una trattativa che ha visto l'Italia grande protagonista come testimoniato dal primo commento dal presidente dell'Argentina Javier Milei: "Desidero esprimere il mio riconoscimento alla leadership europea che ha reso possibile questo risultato, in particolare alla Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, che ho il piacere di chiamare mia amica, Giorgia Meloni. Il suo impegno e il suo sostegno sono stati determinanti affinché questo accordo potesse concretizzarsi oggi".

Ue e Mercosur siglano accordo storico: via libera a dazi ridotti e nuove opportunità per 60mila imprese europee - Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue hanno confermato l’intesa con il Parlamento europeo sulle clausole di salvaguardia dell’accordo commerciale con il Mercosur, introducendo però una modifica: la soglia ... ilsole24ore.com

