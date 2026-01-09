Mercosur tutto sull’accordo approvato dall’Ue

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i paesi del Mercosur, composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, è stato approvato oggi a Bruxelles. Nonostante alcune opposizioni di Francia, Irlanda e Ungheria, la decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree. Di seguito vengono analizzati i principali aspetti di questo accordo e le sue implicazioni.

Nonostante l’opposizione di Francia, Irlanda e Ungheria, tra altri Paesi, l’accordo di libero scambio tra i Paesi dell’Unione europea e del Mercato Comune del Sud America, cioè, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, è stato approvato oggi in una riunione a Bruxelles. La firma definitiva è prevista per la prossima settimana, il 12 gennaio, a La Asunción, Paraguay. A rappresentare l’Europa sarà il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L’accordo non entrerà in vigore immediatamente, giacché è necessaria l’approvazione del Parlamento europeo che dovrà pronunciarsi tra qualche settimana. 🔗 Leggi su Formiche.net

