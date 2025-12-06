Serie C | Livorno-Arezzo 2-1 Venturato | Felici per questo risultato ma non dobbiamo perdere l' umiltà
Forse, per intensità, continuità nei novanta minuti e valore dell'avversario, la miglior prestazione stagionale del Livorno. Gli amaranto, all'Armando Picchi, hanno piegato per 2-1 l'Arezzo capolista cogliendo tre punti fondamentali non solo per la classifica, ma anche per morale e autostima. Il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Seria A Rugby Livorno 1931 VS Rugby Parabiago, sabato ore 14:30, presso Campo Montano di Livorno U18 Rugby Experience VS Rugby Livorno 1931, domenica ore 12:30, presso L'Aquila Serie C I Titani VS Rugby Livorno 1931 , dom - facebook.com Vai su Facebook
Con le vittorie di Livorno e Perugia termina la 15^ giornata di #SerieCSkyWifi ? Qui i risultati e la classifica del Girone B Vai su X
Serie C, i risultati del pomeriggio: cade l’Arezzo a Livorno. Foggia salvo all’ultimo respiro - 1 fra Pro Vercelli e Renate nel Girone A con una rete per tempo – Karlson. Scrive tuttomercatoweb.com
L’Arezzo perde il derby di Livorno, al Benelli il Ravenna può andare a +3 in testa alla classifica - 1) nell'anticipo della 17esima giornata del girone B del campionato di calcio di serie C, rendendo ancora più ... Lo riporta ravennaedintorni.it
Serie C, Livorno-Arezzo in diretta. LIVE - Gli amaranto, reduci da tre risultati utili consecutivi, ospitano all'Armando Picchi la capolista. Si legge su livornotoday.it
Livorno-Arezzo 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Arezzo di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net
Serie C | Livorno-Arezzo 2-1, le pagelle: Dionisi immenso, Noce leader della difesa - A decidere la sfida, giocata con intensità e cattiveria agonistica dagli ... Segnala today.it
Diretta Livorno Arezzo/ Streaming video tv: capolista in campo nell’anticipo! (Serie C, 6 dicembre 2025) - Diretta Livorno Arezzo streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Armando Picchi per il diciassettesimo turno di Serie C 2025/2026 girone B ... Riporta ilsussidiario.net