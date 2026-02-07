LIVE Speed skating 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA | Wiklund sfida le olandesi Lollobrigida per stupire

La gara di velocità su ghiaccio sta entrando nel vivo alle Olimpiadi, con Wiklund che sfida le olandesi e Lollobrigida pronta a sorprendere. La tensione si sente alta, e tutti gli occhi sono puntati sui secondi che passano. La specialità ha già regalato emozioni in passato, e questa volta promette di non deludere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 La concentrazione è massima per dare tutto quello che si ha in una specialità che aveva permesso a Lollobrigida di conquistare l'argento olimpico a Pechino nel 2022. 15.36 In casa Italia, Francesca Lollobrigida si presenta con la voglia di far bene in una stagione molto complicata. Un'infezione virale ha fatto dubitare non poco la pattinatrice romana, ma il periodo delle perplessità è alle spalle. 15.33 Sull'anello di ghiaccio Milano Speed Skating Stadium, il programma della rassegna a Cinque Cerchi del pattinaggio di velocità pista lunga inizierà a partire da oggi (ore 16:00) e saranno i 3000 metri femminili a illuminare la scena.

