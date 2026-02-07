Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista per i 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026. La pattinatrice italiana punta a sorprendere, ma il percorso non sarà facile. Le favorite restano le olandesi Wiklund e le altre atlete di punta, mentre il pubblico aspetta di vedere se la nostra rappresentante riuscirà a fare la differenza. La sfida si svolge nel grande anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra una buona prestazione e un risultato da ricordare.

Servirebbe davvero una bussola per orientarsi tra certezze e incognite sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, palcoscenico del pattinaggio di velocità su pista lunga alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I riflettori dei 3000 metri femminili si accendono su Francesca Lollobrigida, atleta simbolo della spedizione azzurra, ma anche protagonista di una stagione segnata da ostacoli inattesi. La pattinatrice romana arriva a questo appuntamento dopo mesi complicati, segnati da problemi fisici che hanno messo alla prova corpo e mente. Un percorso irto di difficoltà che ha persino fatto vacillare certezze costruite in anni di carriera ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida per stupire nei 3000 metri alle Olimpiadi. Wiklund e le olandesi favorite

Si è conclusa la seconda giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki.

Francesca Lollobrigida non ha raggiunto il suo obiettivo agli Europei di speed skating, chiudendo la prova dei 3000 metri con un tempo elevato.

