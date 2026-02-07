LIVE Speed skating 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA | si comincia!

Questa mattina si è aperta la gara di short track alle Olimpiadi. Dopo le prime batterie, tocca alle atlete Rosner e Korzhova scendere in pista per le qualificazioni sui 3000 metri. La competizione prosegue senza sosta, con gli atleti che spingono al massimo per conquistare la qualificazione alle finali. La tensione è alta, e gli occhi sono puntati su ogni movimento in pista.

16.12 Adesso toccherà all'austriaca Rosner e alla russa Korzhova. 16.10 L'olandese Conijn viene fuori alla distanza e stampa il miglior tempo provvisorio col tempo di 4'01?65 a precedere la svizzera McGregor (4'04?960). Questi i primi due tempi attualmente. 16.07 Ai 1000 metri la svizzera McGregor stampa 1'21?34, rispetto all'1'22?01 dell'olandese. Heat molto equilibrata. 16.06 Adesso l'accoppiamento prevede il cofnronto tra l'olandese Merel Conijn e la svizzera Kaitlyn McGregor. 16.04 La canadese Hall chiude la sua batteria col tempo di 4'06?15, rispetto al 4'13?47 dell'americana Myers.

