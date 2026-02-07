LIVE Speed skating 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA | Lollobrigida vuol stupire tra poco si comincia

Questa sera la velocità sul ghiaccio tiene tutti con il fiato sospeso. Lollobrigida cerca di stupire nella gara dei 3000 metri alle Olimpiadi, mentre la canadese Hall ha già segnato il miglior tempo a 1’22”82. Tra pochi minuti si accendono le luci sulla pista per la prima partenza. I tifosi sono pronti a seguire ogni mossa, sperando in un’ottima prestazione italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 La canadese Hall svetta in 1’22?82, precedendo 1?82 l’americana ai 1000 metri. 16.00 SI COMINCIA!!! L’americana Greta Myers e la canadese Laura Hall. 15.58 Assente la ceca Martina Sablikova, per problemi di stomaco. Lei, che era al via della sua sesta partecipazione alle Olimpiadi. 15.56 Ci prepariamo a una gara, quindi, che quattro anni fa portò Francesca Lollobrigida a fare la storia. A 34 anni, l’azzurra spera di ritrovare le migliori sensazioni possibili, per sognare una medaglia. Sarà oggettivamente molto difficile. 15.53 Scopriamo gli accoppiamenti delle batterie: 1 I CONIJN Merel NED O HALL Laura CAN 2 I ROSNER Jeannine AUT O McGREGOR Kaitlyn SUI 3 I YANG Binyu CHN O KORZHOVA Kseniia AIN 4 I GOLUBEVA Elizaveta KAZ O BRAUN Violette FRA 5 I HORIKAWA Momoka JPN O TAS Sandrine BEL 6 I SABLIKOVA Martina CZE O HOFMANN Josie GER 7 I MOROZOVA Nadezhda KAZ O ZUEVA Marina AIN 8 I MALTAIS Valerie CAN O LOLLOBRIGIDA Francesca ITA 9 I GROENEWOUD Marijke NED O WIKLUND Ragne NOR 10 I BEUNE Joy NED O WEIDEMANN Isabelle CAN 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di velocità su ghiaccio sta entrando nel vivo alle Olimpiadi, con Wiklund che sfida le olandesi e Lollobrigida pronta a sorprendere.

Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista per i 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026.

