LIVE Speed skating 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA | Lollobrigida è sicura della medaglia!

Alle Olimpiadi di Pechino, la gara dei 3000 metri di speed skating è arrivata alla fase decisiva. Lollobrigida si presenta sicura di conquistare una medaglia, mentre l’olandese Beune e la canadese Weidemann sono pronti a scendere in pista per le loro batterie. La tensione si sente, e gli appassionati seguono con entusiasmo la diretta, aspettando di scoprire chi salirà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16 E adesso è il turno dell’olandese Beune e della canadese Weidemann. 17.15 Pazzesco Wiklund è seconda in 3’56?54 e sesta Groenewoud in 4’01?35, che prestazione incredibile dell’azzurra oggi. In lacrime la romana, abbracciata a Matteo Anesi. 17.13 FRANCESCA LOLLOBRIGIDA E’ MEDAGLIA SICURA!!! 17.10 E ora è il turno delle favorite, ovvero l’olandese Gronewoud e la norvegese Wiklund. 17.08 STRAORDINARIA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA!!! Record olimpico dell’azzurra in 3’54?28, che prestazione pazzesca! Ha tirato fuori una prestazione inaspettata, Maltais ha chiuso in 3’56?93 col secondo tempo provvisiorio. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di velocità su ghiaccio sta entrando nel vivo alle Olimpiadi, con Wiklund che sfida le olandesi e Lollobrigida pronta a sorprendere.

Questa sera la velocità sul ghiaccio tiene tutti con il fiato sospeso.

