LIVE Snowboard Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Matteoli sul podio provvisorio!

La finale di Big Air alle Olimpiadi di Milano-Cortina si scalda. Jobin, il canadese, mette in mostra trick spettacolari, tra cui un Double Rodeo 1440. L’atterraggio non è perfetto e il punteggio resta basso, 65, ma la sfida continua. Matteoli si avvicina al podio provvisorio, mentre gli atleti cercano di sorprendere ancora. La competizione è aperta, tra aspettative e grandi salti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.29 Jobin continua la sua finale fatta di trick veramente originali! Double Rodeo 1440 per il canadese! L'atterraggio però è molto sporco e il punteggio è solo di 65. ANche lui dietro a Matteoli. 22.26 Front side 1800 non chiuso da Jamieson! Caduta del neozelandese che prende solo 29.25 punti. Azzurro ancora terzo! 22.24 SIIIII! Chiuso alla perfezione un 1800 Cab. Dopo una lughissima attesa i giudici assegnano 82.25 punti! Terza posizione provvisoria per l'azzurro! 20.22 Front side 1800 chiuso con estrema pulizia da Martin! Trick che porta allo statunitense 83.

