Questa sera si accendono i riflettori sulla gara di Snowboard Big Air alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Matteoli si prepara a scendere in pista, puntando a conquistare una medaglia. Nel frattempo, la tensione cresce: Jamieson, il neozelandese, tenta un front side 1900, ma non riesce a completarlo. La competizione è ancora aperta e ogni secondo può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37 Non conclude la rotazione Jamieson. Il neozelandese cerca un front side 1900, ma non chiude il trick. I giudici lo penalizzano e gli assegnano solo 43 punti. 19.35 Errore in atterraggio di Martin che non chiude il back side 1800. Solo 29.75 punti per lui. 19.34 Il primo giapponese in gara è Kimata. Che salto del nipponico! Cinque rotazioni in back side gli consentono di guadagnare 86.25 punti e balzare in testa. 19.33 Il secondo atleta al via è un altro oceanico. Il neozelandese Menzies esegue un front side 1800. Ottima esecuzione con 81.25 punti assegategli dai giudici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Matteoli alla caccia di una medaglia!

Questa mattina si svolge la finale olimpica di Big Air a Livigno, con Ian Matteoli che sfida la forte squadra giapponese.

Questa mattina gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno aperto la giornata con gli aggiornamenti in tempo reale.

